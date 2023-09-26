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        Haberler Gündem Güncel Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu! - Güncel haberler

        Çorlu'da bitkin bulunan Fransız gezgin yoğun bakımda

        Çorlu'da feci bir olay meydana geldi. İlçede Fransız bir gezgin ağır yaralı halde bulundu. Yüksekten düştüğü belirlenen 61 yaşındaki Marie Laure kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:16 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:21
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        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde maden sahasında bitkin bulunan Fransız gezgin Marie Laure´nin (61), yüksekten düşerek bel ve kaburgasının kırıldığı belirlendi.

        DHA'nın haberine göre hastanede entübe edilen Laure'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Çorlu'nun Yenice Mahallesi'nde maden sahasında Fransız gezgin Marie Laure adlı kadın, geçen cumartesi günü avcılar tarafından çukurda bitkin halde bulundu. İhbarla bölgeye giden jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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        Laure'nin yapılan muayenesinde yüksekten düşme sonucu bel ve kaburgasında kırıklar oluştuğu, akciğerinde de kanama olduğu tespit edildi. Burada hava tüpü takılan Laure, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen Marie Laure'nin hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakımda entübe edilerek, tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Laure'nin henüz ifadesi alınamazken, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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        #haberler
        #Çorlu
        #Marie Laure
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