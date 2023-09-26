Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise E.Y.'nin, kardeşi olan Sibel Yenigün'den 2011'den bu yana haber alamadıklarını belirterek 20 Şubat'ta kayıp müracaatında bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

9 Şurada Paylaş!









"Olayla ilgili Murat Ş. ve Fevzi Ş. gözaltına alınmıştır. Murat Ş.'nin yapılan sorgulamasında çelişkili ifadeler vermesi üzerine Sibel Yenigün'ü öldürdüğünü ve sonrasında Mihalgazi-Alpagut kara yolu üzerinde bulunan ormanlık alana götürerek uçurumdan aşağı attığını itiraf etmesi ile şüpheliler Murat Ş. ve Fevzi Ş. kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek suçundan tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Sulh ceza hakimliğince yapılan sorgusunun ardından tutuklanan iki şüpheli ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Kayıp şahsın cesedinin arama çalışmaları AFAD, emniyet ve jandarma ekipleriyle sürdürülmektedir."