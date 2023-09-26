Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
Adana'da, alışveriş için bakkal dükkanına giden baba, 14 aylık bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi dövdü. Çevredekiler araya girerken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı
Adana'da olay, önceki gün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesindeki bir bakkal dükkanında meydana geldi.
BEBEĞİYLE BAKKALA GİRDİ
DHA'da yer alan habere göre bir kişi 14 aylık bebeğiyle alışveriş yapmak için bakkal dükkanına girdi.
BEBEĞE DOKUNUNCA BABASI TOKAT ATTI
Bu sırada dükkana gelen yaşlı adam, bebeğin vücuduna dokundu. Bu duruma tepki gösteren baba, bebeğini taciz ettiğini öne sürerek adama tokat attı.
ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Dükkan sahibi araya girip, adamı dışarı çıkardı. Baba, dükkandan aldığı sopa benzeri bir cisimle yaşlı adamın arkasından gitti. Olay, çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden sonlandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı.