son dakika haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Toplantının gündem maddelerinden birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı temasları olacak. G20 Zirvesi için önce Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Erdoğan daha sonra da BM Genel Kurulu için ABD'nin New York şehrine hareket etmişti. Erdoğan son olarak dün de Azerbaycan'da görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilmesi bekleniyor.

Diğer yandan emeklilerin gözü yapılacak maaş zammında olacak. Yapılan son Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" demişti.

VERGİSİZ CEP TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 gigabayt internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. İnşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Nihai çalışmaya göre inşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Aile ve Gençlik Bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda kredi meselesi de yakın takibimizdedir aile yapımızın korunması ve istikbalimiz adına büyük önem verdiğimiz bu projemizi gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız” ifadelerini kullanmıştı.

Bu toplantıda ise vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ile gençlere uygun şartlarda kredi gibi düzenlemelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında deprem bölgesindeki son gelişmeler ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.