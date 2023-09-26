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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da eski kayınbiraderleri tarafından öldürüldü! Önce dövüp sonra ateş ettiler - Haberler

        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!

        Batman'da, eski kayınbiraderleri tarafından dövülüp silahla vurulan 38 yaşındaki Şafi Bıçak, hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:45 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:57
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        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
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        Batman'da olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi´nde Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki otobüs durağında meydana geldi.

        ESKİ EŞİNİN KARDEŞLERİ SALDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre dini nikahla birlikte yaşadığı B.A. ile caddede yürüyen Şafi Bıçak (38), iddiaya göre eski eşinin kardeşleri İ.A. ve K.A.´nin saldırısına uğradı.

        ÖNCE DÖVÜP SONRA VURDULAR

        Şüpheliler, dövdükleri Bıçak'ı tabancayla vurdu. Bıçak yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Şafi Bıçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

        Şafi Bıçak'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna götürüldü. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Batman
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