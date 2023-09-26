Eski kayınbirader sokakta öldürdü! Batman'da, eski kayınbiraderleri tarafından dövülüp silahla vurulan 38 yaşındaki Şafi Bıçak, hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

Batman'da olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi´nde Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki otobüs durağında meydana geldi.

ESKİ EŞİNİN KARDEŞLERİ SALDIRDI DHA'da yer alan habere göre dini nikahla birlikte yaşadığı B.A. ile caddede yürüyen Şafi Bıçak (38), iddiaya göre eski eşinin kardeşleri İ.A. ve K.A.´nin saldırısına uğradı.

ÖNCE DÖVÜP SONRA VURDULAR Şüpheliler, dövdükleri Bıçak'ı tabancayla vurdu. Bıçak yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Şafi Bıçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR Şafi Bıçak'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna götürüldü. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.