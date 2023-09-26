İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor'a konuk oluyor. Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. İstanbulspor ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, teknik direktörü Fatih Tekke ile sürpriz bir ayrılık yaşadı. Peki İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Galatasaray, İstanbulspor'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor'da karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Tekke ile sürpriz şekilde yollar ayrıldı.
EKSİKLER
İstanbulspor'da statü gereği Gianelli Imbula forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş forma giyemeyecek. Öte yandan Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz statü gereği maç kadrosunda yer alamayacak.
İŞTE MUHTEMEL 11
Muslera
Sacha Boey
Kaan Ayhan
Abdülkerim Bardakcı
Angelino
Lucas Torreira
Kerem Demirbay
Tete
Hakim Ziyech
Kerem Aktürkoğlu