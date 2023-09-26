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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor'a konuk oluyor. Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. İstanbulspor ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, teknik direktörü Fatih Tekke ile sürpriz bir ayrılık yaşadı. Peki İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:55 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:55
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        1

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Galatasaray, İstanbulspor'a konuk olacak.

        2

        Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

        3

        Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

        4

        Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor'da karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Tekke ile sürpriz şekilde yollar ayrıldı.

        5

        EKSİKLER

        İstanbulspor'da statü gereği Gianelli Imbula forma giyemeyecek.

        Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş forma giyemeyecek. Öte yandan Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz statü gereği maç kadrosunda yer alamayacak.

        6

        İŞTE MUHTEMEL 11

        Muslera

        7

        Sacha Boey

        8

        Kaan Ayhan

        9

        Abdülkerim Bardakcı

        10

        Angelino

        11

        Lucas Torreira

        12

        Kerem Demirbay

        13

        Tete

        14

        Hakim Ziyech

        15

        Kerem Aktürkoğlu

        16

        Icardi

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