Alanya Belediyesi öğrencilere tahsis etti

Antalya'nın Alanya Belediyesi, geçen yıla kadar belediye meclis üyelerinin toplandığı belediyenin eski hizmet binasındaki Meclis Toplantı Salonu'nu öğrencilere tahsis etti.

Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi ve Akdeniz Gençlik Derneği’nin ortak çalışmasıyla eski Meclis Salonu, öğrencilerin 24 saat kullanabileceği bir çalışma alanına dönüştürüldü. Özellikle sınav dönemlerinde artan ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hayata geçirilen proje ile gençlerin eğitim hayatlarına destek olunması amaçlanıyor.

Alanda öğrencilere ücretsiz çay, kahve ve sıcak çorba ikramı da yapılıyor. Ramazan ayı süresince ise iftar yemekleri Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Ayrıca öğrencilere kesintisiz ve hızlı internet sağlayan fiber bağlantı hizmeti de ücretsiz olarak sunuluyor.