Alanya'da ortak dehşeti! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde, markette tartıştığı ortağı tarafından boğazı kesilen Sadettin Aktaş hayatını kaybetti. Kamera kayıt cihazını da alıp kaçan katil zanlısı, otobüste yakalandı.

Olay, Alanya ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Saadettin Aktaş işlettiği markette bulunduğu sırada ortağı Utku A. geldi. İki ortak arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Utku A., yanındaki bıçakla Aktaş’ın boğazını kesti. Daha sonra güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını da alan Utku A. olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde kalan Aktaş ise, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Aktaş’ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Hastaneye kaldırılan Saadettin Aktaş ise, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ZANLI OTOBÜSTE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Utku A.'nın şehirlerarası otobüs terminaline gittiğini değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Bindiği otobüsün şoförüyle iletişime geçen polis ekipleri, Utku A.'yı Okurcalar Mahallesi'nde bulunduğu otobüste gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.