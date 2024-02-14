Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe maçında hakem hataları sonuca yansıdı - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe maçında hakem hataları sonuca yansıdı

        Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son oynadıkları Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarının sonuca doğrudan etki ettiğini belirterek, hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:34 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çavuşoğlu'ndan hakeme tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, en son Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmadaki hakem hatalarının doğrudan sonuca etki ettiğini belirterek, hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

        Çavuşoğlu, "Son oynadığımız Fenerbahçe maçında hakem hataları direkt sonuca yansıdı. İlk yarıda rakip takımın 9- 10 kişi ile soyunma odasına gitme olasılığı vardı. İkinci yarının başında da olmayan bir penaltı verildiğini tüm kamuoyu söyledi. Bu maçta direkt hakem hatası kulübümüze yansıdı. Maçta yenile de bilirdik, yene de bilirdik. Ama neticesinde maç 2-2 bitti" dedi.

        Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'in 25'inci haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve 2-2 biten Fenerbahçe- Alanyaspor maçında hakem hataları olduğunu belirterek, maçın sonucunu doğrudan etkilediğini söyledi.

        REKLAM

        'KAPALI KAPILAR ARKASINDA KONUŞANLARLA MUHATTAP OLMAYIZ'

        Çavuşoğlu, maçta verilmeyen kırmızı kartlar ve olmayan bir penaltının verilmesi gibi hataların kulübe zarar verdiğini kaydederek, bu tür hataların bundan sonra da olabileceğini ancak daha dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

        Çavuşoğlu, "Biz maçı izledik ama sıcağı sıcağına bir açıklama yapmadık. Her zaman açıklama yapan birisi değilim. Yılda bir ya da iki defa bir açıklama yaparım. Hakem hatalarından bütün kulüpler zarar görmüştür. Ama son oynadığımız Fenerbahçe maçında hakem hataları direkt sonuca yansıdı. İlk yarıda rakip takımın 9- 10 kişi ile soyunma odasına gitme olasılığı vardı. İkinci yarının başında da olmayan bir penaltı verildiğini tüm kamuoyu söyledi. Bu maçta direkt hakem hatası Alanyaspor kulübümüze yansıdı. Maçta yenile de bilirdik, yene de bilirdik. Ama neticesinde maç 2-2 bitti" dedi.

        REKLAM

        'HATALAR HAKEMLERİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDEYDİ'

        Pendikspor, Ankaragücü ve Gaziantep FK maçlarında da hakem hatalarının olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İçeride oynadığımız Pendikspor maçında verilmeyen bir nizami golümüz vardı, iptal edildi. Yine Ankaragücü maçında maç 1-0 öndeyken kırmızı kartla atıldık. O maç da 1-1 bitti. Gaziantep FK maçında verilmeyen bir penaltı vardı. Sonra rakibin lehine verilen penaltı tartışıldı. Hakem hataları sürekli olacak. Onlar da hata yapacaklar. Ama bu maçtaki hatalar hakemlerin gözünün önündeydi. Kamuoyu, 'Bu maçta bu penaltı niye verildi? Bu iki tane kırmızı kart niye verilmedi?' Herkes bunu soruyor. Bunun açıklamasını belki yaparlar, belki yapmazlar bilemiyorum. Ama hakem hataları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olacaktır" diye konuştu.

        REKLAM

        'HAKEMLERİNDE HEDEFLERİ VAR'

        21 yıldır hiçbir hakeme maçla alakalı bir şey söylemediğini ifade ederek, hakemlerin de hata yapabileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu maç direkt maçın sonucuna etki yaptığı için bunları söylüyorum, inşallah bundan sonraki süreçte daha dikkatli olurlar. Onların da gelecekleri var, hedefleri var, amaçları var. Avrupa'da maç yönetmek isterler, herkesin bir amacı bir hedefi var. Amacımız Türk futbolunun daha iyiye gitmesi, daha iyi şeyler yapmamız. Hep beraber gerek kulüplerimiz gerek kulüp başkanlarımızla Türk futbolunu daha iyi şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

        'KAPALI KAPILAR ARKASINDA KONUŞANLARLA MUHATTAP OLMAYIZ'

        Alanyaspor'un yaşadığı finansal zorluklara da değinen Çavuşoğlu, kulübün gelir kaynaklarının sınırlı olduğunu ve bu durumun yönetimi zorlaştırdığını söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

        "Dünyanın en zor işi kulüp yönetmektir. Bir kez daha söylüyorum. Kulüp yönetmek öyle kolay iş değil. Dünyanın en zor işini yapıyoruz. Onun için camiaların da her anlamda dikkatli olması lazım. Hakemlerimizin daha dikkatli olması lazım. Daha çok eğitimlere kulak vermeleri lazım, hatalara yer vermemek için. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi olur. Amacımız da temennimiz de budur. Tabii bu işler kolay değil. Finansal durumlar Türkiye'de futbol kulüplerinde çok zor. Bu işleri çevirmek çok zor. Herkes belki başarı ister daha iyi olmayı ister ama yani bir de düşünmek lazım. Bu kulüp nasıl idare ediliyor, hangi gelirlerle idare ediliyor, sabit gelir kaynakları ne kadar? Alanya'da bu konuda boş konuşan insanlar var. Ben onları da dikkate almıyorum hiçbir zaman. Çünkü bu kulüpte bizim ne yaptığımızı ne kadar emek verdiğimizi yönetimle beraber birçok insan bilir. Kapalı kapılar arkasında konuşanlarla da biz muhatap olacak değiliz. Gelin buraya biz buradayız. Bu kulüp sabit gelir kaynakları olmayan bir kulüp."

        'ALANYASPOR KULÜBÜ ONURLU, ŞEREFLİ BİR KULÜPTÜR'

        Sosyal medyadaki teşvik primi iddialarıyla ilgili de konuşan Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Kulübü'nün onurlu ve şerefli bir kulüp olduğunu belirterek, iddiaları yalanladı. Çavuşoğlu, "Ben kimseyi tanımam arkadaşlar. Yeşil sahada kimseyi tanımam. Kimse bize böyle bir teklifle gelemez. Alanyaspor Kulübü onurlu, şerefli bir kulüptür. Bunu da herkes bilir. Kimse öyle bir yaklaşımda olamaz. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Allah'a şükür bu kulüp çok iyi yönetiliyor. Bu kulübün de kimsenin bir şeyine de ihtiyacı yok. Bu kulüp her şeyini kendi yönetimiyle çözebilecek durumda. Onun için biz gelişigüzel, ne dediği belirsiz insanların konuştuklarına da çok kulak asacak insanlar değiliz" dedi.

        TARAFTARA ÇAĞRIDA BULUNDU

        Son olarak, taraftarlara seslenen Hasan Çavuşoğlu, önlerindeki Adana Demirspor maçına destek çağrısında bulundu. Taraftarların tribünlere gelerek Alanyaspor'a destek vermelerini isteyen Çavuşoğlu, birlik ve beraberlik içinde kulübü daha iyi yerlere taşımak için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim