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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor'dan forvete takviye: Florent Hasani - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Alanyaspor'dan forvete takviye: Florent Hasani

        Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, son olarak Rapid Bükreş forması giyen Florent Hasani ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 18:14 Güncelleme: 29.01.2025 - 18:14
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        Alanyaspor'dan forvete takviye!
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        Alanyaspor, devre arası transfer döneminde takviyelerine devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen turuncu-yeşiller, 27 yaşındaki Kosovalı forvet oyuncusu Florent Hasani’yi ile anlaşmaya vardı. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor. Arnavutluk liginde gol krallığı bulunan Hasani, daha önce UEFA Konferans Ligi’nde Tirana formasıyla Beşiktaş’a rakip olmuştu.

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