Alanyaspor'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye destek açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yaptığı açıklama ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye destek verdi.

İşte Alanyaspor'un açıklaması:

"Türk futbolunda son dönemde yeterince gerginlik yaşanmıştır. Artık kimseye faydası olmayan kısır çekişmeleri bir kenara bırakıp, geçmişte yapılan hatalardan ve eksikliklerden ders alarak geleceğe güvenle bakmalıyız. Herkesin sevgisi ve ilgisi nedeniyle futbol sürekli değişkenlik gösteren, en doğru kararların alınması gereken çok hassas bir mecradır. Bu nedenle futbolu yönetenlerin de zaman zaman hata yapabileceği gerçeğini unutmamak gerekir. Bizler de kulüplerimizi yönetirken hatalar yapabiliyoruz. Önemli olan bunlardan ders alıp en aza indirebilmektir. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, genel kurul tarihini 18 Temmuz olarak belirlemiştir. Önümüzde, ülkemizin prestiji ve futbolumuzun daha ileriye gitmesi açısından son derece önemli bir Avrupa Şampiyonası var. Avrupa şampiyonasına katılmamızda büyük emekleri olan TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun bizleri Almanya'da milli takımla birlikte temsil etmeleri en doğal haklarıdır.

"YABANCI HAKEM İSTEMİYORUZ"

"Federasyonun en çok eleştiri aldığı konulardan biri de hakemler konusudur. Biz kulüp olarak yıllardır Türk hakemlerinin her zaman arkasında durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Biz ülkemizde yabancı hakeme karşıyız. Liyakatli Merkez Hakem Kurulları, liyakatli hakemlerin yetiştirilmesi, daha fazla eğitilmesi, TFF, MHK Başkanı ve yönetimlerinin hakemlerin arkasında gerçekten durması ile hakem hatalarının en aza ineceğine inanıyoruz. Bu ligde hangi kulübe sorsak, bir sezonda en az 10 tane skoru etkileyecek maç kaybetmelerine yol açacak hakem hatası gösterebilir. Hakem hatalarını kabul etmediğimiz sürece futbol adamı da olamayız. Türk futbolunu her daim TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu yönetmelidir. Futbolun ihtiyacına göre, zamanında, şeffaf kararlar alınmalı ve uygulanmalıdır. Büyükekşi ve yönetiminin iyi niyetinden ve çalışma tempolarından en küçük şüphemiz yoktur. Futbolda barış ve birliktelik iklimine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır."