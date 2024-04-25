Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Alman mevkidaşı Steinmeier'la hangi konuları konuştu?

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye’ye 3 günlük ziyaretinin son durağı Ankara’ydı. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Beştepe'de bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, görüşmenin baş başa kısmında Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı talebi ele alındı.

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“VİZELERİN HIZLANDIRILABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK”

Görüşmede, Schengen vizelerindeki ret oranlarındaki artış ve bekleme süresi uzunlukları da gündeme geldi. Türk heyeti, özellikle öğrencilerin ve iş insanlarının vize süreçlerinin çok uzadığını ve bu alanda adım atmanın önemli olduğunu dile getirdi. Edinilen bilgiye göre, konuk Cumhurbaşkanı ise meseleyi alman şansölyesine ileteceğini ve vizelerin nasıl hızlandırılabileceği konusunda çalışma yapacaklarını söyledi.