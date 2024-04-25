Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Alman mevkidaşı Steinmeier'la hangi konuları konuştu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Alman mevkidaşı Steinmeier'i ağırladı. Görüşmede gündeme Eurofighter savaş uçakları, Türkiye'nin ekonomi reformları ve vize süreçlerinde yaşanan sorunlar masaya geldi. İşte görüşmenin ayrıntıları... Habertürk'ten Esra Nehir'in haberi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye’ye 3 günlük ziyaretinin son durağı Ankara’ydı. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Beştepe'de bir araya geldi.
Edinilen bilgiye göre, görüşmenin baş başa kısmında Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı talebi ele alındı.
AB SÜRECİNDE ALMANYA'NIN DESTEĞİ
Ekonomi yönetiminin son aylarda hayata geçirdiği ekonomi reformlarını Almanya’nın dikkatle takip ettiği ifade edildi. Alman Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin ekonomi reformlarını olumlu gördüğünü belirtti. Steinmeier, reformlarla birlikte Türkiye'ye ilginin ve doğrudan yatırımların artacağını söyledi.
Türk heyeti ise Avrupa Birliği’ne tam üyelik, vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hususlarında Almanya’nın desteğinin önemini vurguladı.
“VİZELERİN HIZLANDIRILABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK”
Görüşmede, Schengen vizelerindeki ret oranlarındaki artış ve bekleme süresi uzunlukları da gündeme geldi. Türk heyeti, özellikle öğrencilerin ve iş insanlarının vize süreçlerinin çok uzadığını ve bu alanda adım atmanın önemli olduğunu dile getirdi. Edinilen bilgiye göre, konuk Cumhurbaşkanı ise meseleyi alman şansölyesine ileteceğini ve vizelerin nasıl hızlandırılabileceği konusunda çalışma yapacaklarını söyledi.
“TÜRK DÖNERİ DAHA GÜZEL”
Alman heyete ikram edilen Ankara döneri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman konuklara "Türk dönerini mi yoksa beraberlerinde getirdikleri Alman dönerini mi beğendiklerini" sordu. Alman heyetindeki SPD Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid, “Türk döneri daha güzel” yanıtını verdi.