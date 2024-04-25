ABD ordusu, Suriye'de PKK/YPG işgalindeki bölgelerde bulunan üslerine takviye yolladı

ABD ordusu, Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yolladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerine ait konvoy, dün gece saatlerinde Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.

Aralarında ABD askerlerini taşıyan Bradley tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, ilk olarak Haseke'ye bağlı Rumeylan beldesindeki askeri üsse ulaştı.

Yakıt tankerleri, tıbbi malzeme ve mühimmat yüklü askeri araçlardan oluşan konvoy, daha sonra Haseke'nin kuzeybatısındaki Tel Beyder üssüne hareket etti.