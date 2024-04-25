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        Haberler Dünya ABD ordusu, Suriye'de PKK/YPG işgalindeki bölgelerde bulunan üslerine takviye yolladı

        ABD ordusu, Suriye'de PKK/YPG işgalindeki bölgelerde bulunan üslerine takviye yolladı

        ABD ordusu, Rumeylan ve Tel Beyder'deki üslerine yakıt tankerleri, tıbbi malzeme ve mühimmat 40 araçtan oluşan askeri takviye yolladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 18:56 Güncelleme: 25.04.2024 - 18:57
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        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
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        ABD ordusu, Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yolladı.

        Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerine ait konvoy, dün gece saatlerinde Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.

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        Aralarında ABD askerlerini taşıyan Bradley tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, ilk olarak Haseke'ye bağlı Rumeylan beldesindeki askeri üsse ulaştı.

        Yakıt tankerleri, tıbbi malzeme ve mühimmat yüklü askeri araçlardan oluşan konvoy, daha sonra Haseke'nin kuzeybatısındaki Tel Beyder üssüne hareket etti.

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        ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

        ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

        Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

        Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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