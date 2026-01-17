Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte eksik ve cezalılar

        Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Sarı-lacivertliler, devre arasında yarı finalde Samsunspor'u, finalde de Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. Peki, "Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        17.01.2026 - 20:44
        Alanyaspor - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2. devreye Süper Kupa ile giren sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galip gelip, ligde iddiasını sürdürmek istiyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç hatırlanacağı gibi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 19 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez kazanırken, Alanyaspor ise 3 kez galip geldi. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte eksik ve cezalı futbolcular...

        ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 18 Ocak Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

        Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan, Sebastian Szymanski ve Archie Brown karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri'de zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak.

        ALANYASPOR'DA 4 SAKAT

        Alanyaspor'da Yusuf Özdemir, Enes Keskin, İzzet Çelik ve Bruno Viana'nın sakatlıkları sürüyor.

