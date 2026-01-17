Alanyaspor - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2. devreye Süper Kupa ile giren sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galip gelip, ligde iddiasını sürdürmek istiyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç hatırlanacağı gibi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 19 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez kazanırken, Alanyaspor ise 3 kez galip geldi. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte eksik ve cezalı futbolcular...