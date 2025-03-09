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        Haberler Bilgi Spor Alanyaspor- Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi: Alanyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Alanyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, 27. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a konuk oluyor. Yenilmezlik serisini devam ettirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Futbolseverler ise bu kritik maçın saatini, yayın kanalını ve muhtemel 11'leri merak ediyor. İşte Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasına dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 18:38 Güncelleme: 09.03.2025 - 18:38
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        Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Kendi sahasında güçlü rakibi Galatasaray’ı ağırlayacak olan Alanyaspor, zirve yarışında ilerleyen sarı-kırmızılı ekibe karşı sürpriz bir sonuç almanın peşinde. Maç öncesi takımların son durumu, muhtemel kadrolar ve karşılaşmanın hakemi futbolseverlerin gündeminde. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçına dair merak edilenler…

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        ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Alanyaspor- Galatasaray maçı 9 Mart Pazar günü 20.30'da oynanacak.

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        ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        GAİN Park'ta oynanacak zorlu mücadele beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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        ALANYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

        Ertuğrul Taşkıran,

        Hadergjonaj,

        Lima,

        Aliti,

        Balkovec,

        Makouta,

        Richard,

        Efecan Karaca,

        Cordova,

        Yusuf Özdemir,

        Andraz Sporar.

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        GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

        Muslera,

        Frankowski,

        Davinson,

        Abdülkerim Bardakcı,

        Torreira,

        Lemina,

        Sara,

        Barış Alper Yılmaz,

        Yunus Akgün,

        Osimhen, Morata.

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