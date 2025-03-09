Alanyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, 27. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a konuk oluyor. Yenilmezlik serisini devam ettirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Futbolseverler ise bu kritik maçın saatini, yayın kanalını ve muhtemel 11'leri merak ediyor. İşte Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasına dair tüm detaylar…
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Kendi sahasında güçlü rakibi Galatasaray’ı ağırlayacak olan Alanyaspor, zirve yarışında ilerleyen sarı-kırmızılı ekibe karşı sürpriz bir sonuç almanın peşinde. Maç öncesi takımların son durumu, muhtemel kadrolar ve karşılaşmanın hakemi futbolseverlerin gündeminde. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçına dair merak edilenler…
ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Alanyaspor- Galatasaray maçı 9 Mart Pazar günü 20.30'da oynanacak.
ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
GAİN Park'ta oynanacak zorlu mücadele beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
ALANYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Ertuğrul Taşkıran,
Hadergjonaj,
Lima,
Aliti,
Balkovec,
Makouta,
Richard,
Efecan Karaca,
Cordova,
Yusuf Özdemir,
Andraz Sporar.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera,
Frankowski,
Davinson,
Abdülkerim Bardakcı,
Torreira,
Lemina,
Sara,
Barış Alper Yılmaz,
Yunus Akgün,
Osimhen, Morata.