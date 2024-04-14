Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Zorlu mücadele öncesinde Alanyaspor - Galatasaray maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçının oynanacağı tarih...
Alanyaspor - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Alanyaspor ligde gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirirken, Galatarasaray şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Peki, "Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Alanyaspor - Galatasaray maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor- Galatasaray maçı 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Alanyaspor- Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.