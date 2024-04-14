Alanyaspor - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Alanyaspor ligde gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirirken, Galatarasaray şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Peki, "Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Alanyaspor - Galatasaray maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...