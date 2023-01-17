Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turuyla devam ediyor. Gün itibariyle başlayacak turun en dikkat çekici maçlarından biri olan mücadelede Alanyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. İşte, Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları...