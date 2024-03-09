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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: İlk hedefimiz ligde kalmak - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: İlk hedefimiz ligde kalmak

        Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Sivasspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Alanyaspor olarak ilk hedefimiz ligde kalmak. Bugün burada çok zor 3 puan kazandık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 17:05 Güncelleme: 09.03.2024 - 17:05
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        "İlk hedefimiz ligde kalmak"
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        Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılan Alanyaspor’da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Tekke, "Sivasspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Maç tüm hikayesiyle hazır olduğumuz durumlardan ibaretti. Özellikle top bizdeyken güvenli pas yaptık. Maçın ilk bölümünde iyi olduğumuzu söyleyemem. İkinci yarı daha iyi işler yaptık diyebilirim. Her şeye rağmen 3 puan bizim için çok değerli, biraz nefes aldık diyebilirim. Çünkü haftaya zor bir maçımız var. Zor bir maç oldu. Yolumuza devam etmemiz lazım. Yaptığımız hatalardan ders çıkarmalıyız. Alanyaspor olarak ilk hedefimiz ligde kalmak. Bugün burada çok zor 3 puan kazandık çok şükür. Maçta çok basit top kayıpları da yaptık. Sivasspor 6 haftadır yenilmiyordu. Alanyaspor için çok değerli bir 3 puandı, mutluyuz. Bunu da devam ettirmemiz lazım" diye konuştu.

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