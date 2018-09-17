Spor Toto Süper Lig’in 5.haftasının kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor bugün saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda mücadele ediyor.

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ALANYASPOR: 1 - TRABZONSPOR: 0 (4' Merih)

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 20:00

HAKEM: Halis Özkahya

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Bahçeşehir Okulları

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk, Nsakala, Merih, Tzavellas, Baiano, Maniatis, Sackey, Ceyhun, Efecan, Villafanez, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

TRABZONSPOR: Onur, Mustafa Akbaş, Toure, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, Yusuf, Olcay, Nwakaeme, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 4 maçta ev sahibi Aytemiz Alanyaspor 2 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer ise 1 maçtan galip ayrılırken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor attığı 8 gole karşılık ise kalesinde 5 gol gördü. Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında geçtiğimiz sezon oynanan müsabakalarda bordo-mavililer rakibine evinde 4-3 mağlup olurken, Trabzonspor ise deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

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Galatasaray'ı farklı yenerek eski günlerini hatırlatan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspordeplasmanında bu sezonki ilk dış saha galibiyetini alarak zirveye bir adamı daha yaklaşmayı hedefliyor.

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Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerinden yapılıyor. Galatasaray galibiyetinin daha çok anlam kazanması için rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı planlayan Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde ise bu sezon ilk dış saha galibiyeti almanın mücadelesini verecek.



BORDO-MAVİLİLER, GALİBİYET HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı iki maçta İstanbul'da Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olurken, Ankara'da ise MKE Ankaragücü karşısında 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. İki maçta sadece 1 puan alan Trabzonspor, Karaman yönetiminde deplasmanda galibiyet hasretine son vermek istiyor. Trabzonspor, en son dış saha galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Bursaspor'u 3-1 yenerek elde etti. 13 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından bordo-mavililer, 126 gün sonra dış sahada galibiyet hasretine son vermek için mücadele edecek.

BURAK ALANYA'YA GETİRİLMEDİ

21 futbolcunun yer aldığı Alanyaspor kafilesinde sakatlıkları nedeniyle Mejad Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak ve Burak Yılmaz yer almadı.

Trabzonspor, ligde maçların ilk 30 dakikasında rakip filelere altı gol göndererek, bu sezon bu dakikalarda en fazla gol bulan takım konumunda. Alanyaspor ise karşılaşmaların ilk 30 dakikalık bölümlerinde henüz gol yemese de bordo-mavililerin bu istatistiği karşısında nasıl bir performans göstereceği ise merakla bekleniyor.



EN GOLCÜ RODALLEGA

Trabzonspor'un en golcü ismi ise Kolombiyalı Hugo Rodallega oldu. Burak Yılmaz'ın sakatlığından golcü oyuncuyu aratmayan bir performans ortaya koyan Rodallega Aytemiz Alanyaspor maçında Ünal Karaman'ın en önemli kozlarından biri olacak. Ligde 3 golü bulunan Rodallega'yı 2 golle Nwakaeme ve 1'er golle Ekuban, Onazi, Novak ve Olcay Şahan takip etti.

OPTA VERİLERİ

Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı dört maçın ikisini kazanan Alanyaspor (1B 1M), tek yenilgisini 2017/18 sezonunda bu statta oynanan karşılaşmada aldı (1-2).

Geçen hafta Göztepe'yi 1-0 yenen Alanyaspor, Süper Lig tarihinde iç sahada üst üste iki maç kalesini gole kapatamadı.

Deplasmanda çıktığı son sekiz Süper Lig maçında kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, en son Mart 2009-Ekim 2009 arasında dış sahada daha uzun bir gol yeme serisi yaşamıştı (10 maç).

Alanyaspor, Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşamış takımlarla oynadığı 21 maçın sadece dördünü kazandı (2B 15M) ancak bu galibiyetlerin ikisi Trabzonspor'a karşıydı (diğer ikisi Bursaspor).

Trabzonspor, 4-0 kazandığı Süper Lig maçlarının ardından deplasmanda çıktığı son altı karşılaşmanın sadece birinden galibiyetle ayrılabildi (2B 3M).

BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU

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