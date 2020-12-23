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Alanyaspor, Tzavellas'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Georgios Tzavellas'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Alanyaspor, Tzavellas'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Alanyaspor'un Tzavellas ile sözleşme yenilediğini söyledi.

Tzavellas'ın geldiği günden bu yana takıma çok ciddi katkılar sağladığını anlatan Çavuşoğlu, "Kişiliğiyle, takımı ve arkadaşlarını sahiplenme noktasında kendisine yakışan şekilde elinden geleni yaptı. Tüm bu özverili çalışmalarından dolayı kulübüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Yeni sözleşmesi de hayırlı olsun. Daha yapacağımız çok iş var. Tzavellas artık kulübümüzün bir evladıdır. Gerçek bir Alanyalı oldu. O şekilde hareket ediyor. İnşallah aynı şekilde devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tzavellas ise sözleşme yenileme konusunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Alanyaspor'da mutlu olduğunu vurgulayan Tzavellas, "Geldiğim ilk günden beri herkesin desteğini hissettim. Artık çok farklı bir noktadayız. Geldiğim günden beri çok şey değişti. Alanyaspor artık ligde üst sıralara oynayan bir takım. Bunda herkesin emeği var. Bundan sonra da yakalayacağımız başarılar var. Her şeyden önce bizler birer insanız. Alanya'da ailemle birlikte yaşıyorum. Sevgi ve saygı görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

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