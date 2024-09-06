Alanyaspor, Ui-Jo Hwang'ı açıkladı

Geçen sezonun ikinci yarısında Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Ui-Jo Hwang, bir sezon daha Turuncu Yeşilli ekipte forma giyecek.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 32 yaşındaki santrafor transferine ilişkin şu ifadeler kullanıldı: “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Güney Koreli santrafor Ui-jo Hwang ile bir yıllık sözleşme imzaladı."