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Alanyaspor'un fikstürü sıkıştı: 22 günde 7 maç, 3 bin kilometre yol!

Maç eksiğine rağmen lider olan Alanyaspor'u yeni yıla kadar zorlu bir takvim bekliyor. Lider 22 günde 7 maç yapacak, 3 bin kilometre yol gidecek

Alanyaspor'un fikstürü sıkıştı: 22 günde 7 maç, 3 bin kilometre yol!

Bu sezonki ilk yenilgisini geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçında alan Alanyaspor'un fikstürü sıkıştı. Akdeniz ekibi yeni yıla kadar Gençlerbirliği mücadelesiyle birlikte 22 günde 7 maça çıkacak.

Başkent ekibiyle deplasmanda karşılaşan Alanyaspor, erteleme maçında Göztepe'yle yine deplasmanda oynayacak. Sarı-kırmızılılarla oynadığı maçın ardından 13 Aralık'ta Beşiktaş'ı konuk edecek Alanyaspor, 16 Aralık'ta ise Adanaspor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda ağırlayacak.

Adanaspor'la oynadıktan sonra 20 Aralık'ta Denizlispor'un konuğu olacak Alanyaspor, 23 Aralık'ta ise Yeni Malatyaspor'la iç sahada 27 Aralık'ta ise Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Akdeniz ekibi 22 gün de üç deplasman maçına çıkacak ve bu mücadeleler nedeniyle 3 bin 38 kilometre yolculuk yapacak.

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