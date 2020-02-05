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HaberlerFiskosAlara Bozbey ile Ata Demirer'in Bozcaada tatili - Magazin haberleri

Alara Bozbey ile Ata Demirer'in Bozcaada tatili

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Ata Demirer ile Alara Bozbey, şu sıralar Bozcaada'da tatil yapıyor. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin tatil pozları takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı

Alara Bozbey - Ata Demirer
HABERTURK.COM

Komedyen Ata Demirer ile Alara Bozbey, üç yıl önce bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrılmışlardı. Çift, aralık ayında tekrar bir araya gelme kararı aldı. İkili, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Bir süredir bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift, şu sıralar Bozcaada'da tatil yapıyor. Ege'de aşk tazeleyen ikili, tatil karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

Bozbey, Bozcaada'da çekilen bu fotoğrafını "Kış denizi" notuyla yayınladı. Ata Demirer ise sevgilisinin bu pozunu beğenenler arasında yer aldı.

Alara Bozbey, geçtiğimiz sene, "Saygı çerçevesinde ayrıldık, geri dönüşümüz yok" açıklamasını yaparak ayrıldıklarını duyurmuştu.

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