Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a biri özel sektörden diğeri siyasetten iki yardımcı geldi. Hazine ve Maliye Bakanı yardımcılıklarına, Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş atandı. Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

1964 doğumlu Nureddin Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yapan Nebati, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

Akaryakıt işletmeciliği yapan ve tekstil işiyle uğraşan Nebati, AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçilen Nureddin Nebati , MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babası.

OSMAN DİNÇBAŞ KİMDİR?



Osman Dinçbaş ise 2003-2010 yılları arasında ErnestYoung Türkiye Genel Müdürü olarak görev yaptı, 2011 yılında pazar ve iş geliştirmeden sorumlu başkan olarak atandı. 2012 yılında ErnestYoung'dan ayrılarak kendi şirketini kuran Dinçbaş, yurtiçi ve yurtdışında girişimcilere yatırım ve stratejik yönetim danışmanlığı yapıyordu.

Türkiye’de Yılın Girişimcisi Yarışması’nın düzenlenmesinde aktif bir rol oynayan Dinçbaş, 2004–2010 yılları arasında Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

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