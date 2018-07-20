Albion Rovers - Ayr United maçı öncesi rakamlar

İskoçya Lig Kupası Grup E heyecanı devam ediyor. Albion Rovers, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Ayr United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi Albion Rovers, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Ayr United, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 230 kodlu maçı oynayanlar; Albion Rovers galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Ayr United galibiyet oranı 0.00.

Albion Rovers son hafta oynanan Ayr United maçında 2-0 yenildi.

Ayr United ise Albion Rovers maçında 2-0 kazandı.

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