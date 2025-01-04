Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Alçak irtifa hava savunma sistemi: KORKUT | Dış Haberler

        Alçak irtifa hava savunma sistemi KORKUT yeni kamuflajında

        Son dönemde savaş sahasında gittikçe önemini artıran insansız hava araçları ve dronelara karşı da etkin hava savunması sağlayan KORKUT alçak irtifa hava savunma sistemi yeni kamuflajıyla görüntülendi. ASELSAN tarafından yayınlanan deneme anlarında KORKUT'un sabit silah kulesiyle 360 derece manevra kabiliyetine sahip olduğu görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 19:03 Güncelleme: 04.01.2025 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alçak irtifa hava savunma sistemi: KORKUT
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Savaşı'nın dünya savaş tarihi açısından en önemli özelliklerinden biri de drone ve insansız hava araçlarının etkin kullanımı oldu. Özellikle Ukraynalı drone operatörlerinin başarılı kullanımı sosyal medya üzerinden birçok defa izlendi. Rusya da insansız hava araçları konusunda özellikle

        İran'dan temin ettiği Şahit droneları ile etkili oldu.

        KORKUT hava savunma sistemi de özellikle alçak irtifa hava savunması ile zırhlı birliklerin ve maiyetindeki piyadelerin arazideki hareketini kolaylaştırdığı gibi gelecek olan tehlikeleri de bertaraf edebilme kabiliyetine sahip. KORKUT diğer yandan helikopter gibi alçak irtifa uçuşa sahip hava araçlarına karşı da savunma yapabiliyor.

        ASELSAN'ın resmî sitesindeki bilgilere göre KORKUT çift namlulu silah kulesi ile dakikada 1100 atım gerçekleştirebiliyor. Aynı anda iki farklı mühimmat taşıyabilen KORKUT, operatörüne dilediği mühimmatı kullanma seçeneği sunuyor ve operatör anlık olarak mühimmat değişikliği yapabiliyor.

        KORKUT ayrıca seyir füzelerine karşı da etkin. ASELSAN "Parçacıklı Mühimmat kullanımı ile hava savunma görevinin sabit/ döner kanat uçaklara, havadan yere füzelere, seyir füzelerine karşı icrâı"

        konusunda KORKUT'un başarı sağladığını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        ABD'den İsrail'e 8 milyar dolarlık satış
        ABD'den İsrail'e 8 milyar dolarlık satış
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları