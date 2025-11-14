Habertürk
        Alcaraz, Musetti'yi yenerek 3'te 3 yaptı - Tenis Haberleri

        Alcaraz, Musetti'yi yenerek 3'te 3 yaptı

        Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde İspanyol Carlos Alcaraz, İtalyan Lorenzo Musetti'yi 2-0 yenerek turnuvada üçte üç yaptı.

        Giriş: 14.11.2025 - 00:34 Güncelleme: 14.11.2025 - 00:34
        Alcaraz, Musetti'yi yenerek 3'te 3 yaptı!
        İspanyol raket Carlos Alcaraz, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde İtalyan Lorenzo Musetti'yi 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

        İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'ne, Jimmy Connors Grubu'nda oynanan tekler maçıyla devam edildi.

        Dünya 1 numarası Alcaraz, 9 numaralı seribaşı Musetti'yi 1 saat 23 dakika sonunda 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

        Yarı finali önceden garantileyen İspanyol raket, grupta 3'te 3 yaptı.

        Ayrıca Alcaraz, tek erkeklerde 2025 yılını dünya 1 numarası olarak tamamlamayı garantiledi.

        Alcaraz'ın kazanmasının ardından bir galibiyet, 2 mağlubiyete sahip Avustralyalı Alex de Minaur, grupta yarı finale kalan diğer isim oldu. Musetti ve ABD'li Taylor Fritz ise turnuvaya veda etti.

        ATP Finalleri'nde tekler mücadelesi, Bjorn Borg Grubu'nda bugün oynanacak Jannik Sinner-Ben Shelton ve Alexander Zverev-Felix Auger-Aliassime maçlarıyla sürecek.

