Alec Baldwin, kafede sözlü tacize uğradı

'Rust' filminin setinde kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmakla suçlanan ve temmuz ayında mahkemeye çıkacak olan Alec Baldwin, geçtiğimiz günlerde New York'ta kahve satan bir dükkanda görüntülendi. Ünlü oyuncunun görüntülerini çeken kadın, Baldwin'den "Özgür Filistin" demesini talep etti.

Kadın; "Alec, lütfen bir kez 'Özgür Filistin' diyebilir misin?" diye sordu. Alec Baldwin kadının bu çağrısı karşısında bir süre tepkisiz kaldı. REKLAM Tacizini ısrarla sürdüren kadın, ayrıca Alec Baldwin'in, 2021'de 'Rust' film setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i dolu olduğunu bilmediği bir silahla vurup öldürmekle suçlandığı New Mexico'daki ceza davasına da gönderme yaptı.