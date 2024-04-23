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        Haberler Dünyadan Alec Baldwin, kafede sözlü tacize uğradı - Magazin haberleri

        Alec Baldwin, kafede sözlü tacize uğradı

        Ünlü oyuncu Alec Baldwin, bir kafede kendisine 'Özgür Filistin' demesi için ısrar eden kadının talebine bir süre sessiz kaldı. Kadın ısrarını sürdürünce Baldwin sert tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 17:02 Güncelleme: 23.04.2024 - 17:02
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        Kafede sözlü tacize uğradı
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        'Rust' filminin setinde kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmakla suçlanan ve temmuz ayında mahkemeye çıkacak olan Alec Baldwin, geçtiğimiz günlerde New York'ta kahve satan bir dükkanda görüntülendi. Ünlü oyuncunun görüntülerini çeken kadın, Baldwin'den "Özgür Filistin" demesini talep etti.

        Kadın; "Alec, lütfen bir kez 'Özgür Filistin' diyebilir misin?" diye sordu. Alec Baldwin kadının bu çağrısı karşısında bir süre tepkisiz kaldı.

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        Tacizini ısrarla sürdüren kadın, ayrıca Alec Baldwin'in, 2021'de 'Rust' film setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i dolu olduğunu bilmediği bir silahla vurup öldürmekle suçlandığı New Mexico'daki ceza davasına da gönderme yaptı.

        Kadın; "Onu neden öldürdün? O kadını öldürdün ve hapis cezası almadın" dedi.

        Bunu üzerine Alec Baldwin, kadının görüntü aldığı cep telefonuna vurdu.

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        #Alec Baldwin
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