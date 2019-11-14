'Aleko Operası' başlıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin, geçtiğimiz sezon prömiyerini yaptığı 'Aleko Operası', yeni sezona Süreyya Opera Sahnesi'nde 15 Kasım'da başlayacak.

Romantik döneme ait çok ünlü eserlerinsahibi, Rus besteci ve piyano virtüözü Sergei Rachmaninov'un hayatı boyunca tamamlayabildiği üç opera eserinden ilki olma özelliğine sahip 'Aleko Operası', ilk kez 1892'de Moskova'da sahnelenmişti.

Doğan Çelik'in sahneye koyduğu 'Aleko Operası'nın orkestra şefi Zdravko Lazarov. Eserin dekoru Zeki Sarayoğlu, kostümleri ise Serdar Başbuğ tarafından tasarlandı. Koreografi Nil Berkan'a , ışık tasarımı ise Taner Aydın'a ait. Koro şefi ise Paolo Villa.

'Aleko' rolünde Alper Göçeri, Utku Bayburt, Zafer Erdaş; 'Genç Çingene' rolünde Ali Murat Erengül, Yoel Keşap, Muzaffer Soydan; 'Zemfira' rolünde Maria Otilia Radulescu İpek, Ayten Telek, Hande Soner Ürben; 'Zemfira'nın Babası rolünde Kenan Dağaşan, Göktuğ Alpaşar, Ali Haydar Taş; 'Yaşlı Çingene' rolünde ise Arzu Bozkurt, Nursel Dinler Yazman dönüşümlü olarak sahneye çıkacaklar.