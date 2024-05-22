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        Haberler Spor Futbol Aleksander Ceferi'nden Mehmet Büyükekşi'ye tebrik - Futbol Haberleri

        Aleksander Ceferi'nden Mehmet Büyükekşi'ye tebrik

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine İstanbul'un ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 19:17 Güncelleme: 22.05.2024 - 19:17
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        UEFA Başkanından Büyükekşi'ye tebrik!
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        2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine İstanbul'un ev sahipliği yapacak olması nedeniyle UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi tebrik etti.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı için İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan Başkan Büyükekşi, Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

        2026 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinin Türkiye'de oynanması yönünde alınan kararı büyük bir mutlulukla karşıladığını dile getiren Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Ceferin'e teşekkür etti.

        Ceferin ise söz konusu kararı UEFA Yönetim Kurulu olarak aldıklarını ifade ederken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kutladı.

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