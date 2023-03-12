Tipik semptomları olan mevsimler alerjiler genellikle grip ya da soğuk algınlığı ile karıştırılabilir. Yaygın olarak Nisan aylarında başlayan alerjik rahatsızlıklar, Ağustos aylarının sonuna kadar yoğun olarak sürer. Bu süreçte ilaçlardan destek alan hastalar, bitki çaylarından da yardım alabilir. İşte alerjik reaksiyonları azaltan bitki çayları…