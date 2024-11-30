ÖSYM ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'nın üçüncüsü 17 Kasım günü yapıldı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, ÖSYM ALES sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...
171 bin 460 adayın katılımıyla gerçekleşen ALES 3 sınav sonuçları gözler ÖSYM'ye döndü. Bu senenin son ALES sınavı olan ALES 3 sonuçları 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden açıklanacak. Peki, ALES 3 sonuç tarihi nedir? İşte, detaylar...
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2024-ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak.
Sınava giren adaylar sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecekler.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES puanı sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.