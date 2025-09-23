ALES başvuru ve sınav tarihi: ALES 3 sınav başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES) için sınava katılacak adaylar ALES başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. Yılın üçüncü ALES sınavı için geri sayım sürüyor. Peki ALES 3 sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın gözü kulağı ALES/3 takviminde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında yılın son sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Buna göre; 2025 ALES/3 sınavı için başvurular 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak.
Her yıl, yıl da 3 kez yapılan ALES sınavının sonuncusu bu yıl kasım ayında gerçekleşecek.
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, ALES/3 sınavı 23 Kasım'da yapılacak.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES 3 başvuru ücreti henüz açıklanmadı. En son uygulanan ALES/2 sınav ücreti 850 TL olarak ödenmişti.