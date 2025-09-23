ALES başvuru ve sınav tarihi: ALES 3 sınav başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Buna göre; 2025 ALES/3 sınavı için başvurular 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak.

Her yıl, yıl da 3 kez yapılan ALES sınavının sonuncusu bu yıl kasım ayında gerçekleşecek.

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, ALES/3 sınavı 23 Kasım'da yapılacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES 3 başvuru ücreti henüz açıklanmadı. En son uygulanan ALES/2 sınav ücreti 850 TL olarak ödenmişti.