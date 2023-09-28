ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2023 ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihlerini açıkladı! ALES/3 sınavı hangi tarihte yapılacak?

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2023 ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihlerini açıkladı! ALES/3 sınavı hangi tarihte yapılacak?

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ALES sınavı başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Akademik kariyer hedefi olan adaylar 3. kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına katılım sağlanacak. 19 Kasım'da yapılacak olan ALES sınavı başvuruları takvimde yer alan bilgilere göre Eylül ayında gerçekleştirilecek. ALES başvuruları ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla gerçekleştirilecek. İşte 2023 ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri...