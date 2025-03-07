ALES geç başvuru ekranı ÖSYM AİS: 2025 ALES/1 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Yılın ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/1) 13 Nisan'da düzenlenecek. Geri sayım devam ederken belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar ALES geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, ALES/1 geç başvuruları 7 Mart Cuma günü alınacak. Peki 2025 ALES/1 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 ALES geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
Lisansüstü kariyer planı yapan adayların katılım sağladığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre, 2025 yılının ilk ALES sınavı Nisan ayında yapılacak. ALES/1 başvuruları 26 Şubat’ta sona erdi. Belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar ise ALES/1 geç başvuru tarihi ve ücreti için araştırmalara başladı. Peki, 2025 ALES/1 geç başvuru ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar, kaç TL?
2025 ALES/1 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) geç başvuru tarihi belli oldu.
Takvime göre 2025 ALES/1 geç başvuruları, 7 Mart 2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar alınacak.
2025 ALES/1 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES geç başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
ALES/1 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenmektedir. Buna göre ALES geç başvuru ücreti 1.125 TL'dir.
Sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
2025 ALES/1 NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
Sınava giren adaylar, sonuçlarını 2 Mayıs 2025 tarihinde öğrenebilecekler.
2025 ALES TAKVİMİ
ALES/2
Başvuru tarihi: 13-21 Mayıs
Sınav tarihi: 6 Temmuz
Sonuç tarihi: 25 Temmuz
ALES/3
Başvuru tarihi: 7-14 Ekim
Sınav tarihi: 23 Kasım
Sonuç tarihi: 12 Aralık