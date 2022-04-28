ALES/1 sınavına girip sonucunu merakla bekleyen adaylar için açıklama ÖSYM'den geldi. ALES sınav sonuçları ÖSYM AİS sayfasında açıklandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) sınavına giren adaylar için sınav sonucu sorgulama sayfası haberimizde. İşte ALES sınav sonuçları...

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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