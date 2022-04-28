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Haberler Gündem Eğitim ALES sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 ALES sonuçları hızlı sorgulama ekranı!
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ALES sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ile 2022 ALES sonuçları nasıl öğrenilir?

Büyük bir merakla beklenen 2022 ALES/1 sonuçları açıklandı. 17 Nisan'da gerçekleşen sınavın ardından adaylar, ALES sonuçları açıklandı mı konusuyla ilgili araştırmalara hız vermişti. ÖSYM, adayları daha fazla bekletmeyerek ALES sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığını bildirdi. Peki, 2022 ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM AİS ALES sonuçları sorgulama ekranı...

ALES sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 ALES sonuçları hızlı sorgulama ekranı!

ALES/1 sınavına girip sonucunu merakla bekleyen adaylar için açıklama ÖSYM'den geldi. ALES sınav sonuçları ÖSYM AİS sayfasında açıklandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) sınavına giren adaylar için sınav sonucu sorgulama sayfası haberimizde. İşte ALES sınav sonuçları...

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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