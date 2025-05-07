ALES/2 başvuru tarihi 2025: ALES başvuruları ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Yılda üç kez ÖSYM tarafından organize edilen ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten oluşmaktadır. Peki, "ALES başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2025 ALES başvuru ve sınav tarihleri...
Akademik kariyer yapmayı planlayanlar, ALES/2 başvuru tarihlerini gündemine aldı. Sayısal ve sözel testlerden oluşan ALES, 100 sorudan oluşmaktadır. ÖSYM sınav takviminin yayımlamasının ardından, ALES başvuru ve sınav tarihleri netlik kazanmış oldu. Peki, "ALES/2 başvuruları başladı mı, ALES ne zaman?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.
ALES NE ZAMAN?
ALES 2 sınavı 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.