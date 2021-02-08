ALES sınavı ne zaman? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle ertelenen ve yeni yılda yapılacak ALES sınavı tarihi, ÖSYM'nin yayınladığı 2021 sınav takviminde belli oldu. İşte ÖSYM ALES takvimi...

2020 ALES 2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından ertelenen ÖSYM 2020 sınavlarının yeni tarihlerini açıkladı. Buna göre ALES/2 21 Şubat 2021 tarihinde yapılacak. Ertelenen sınavların yeni tarihleri aşağıdaki gibidir;

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından ÖSYM 2021 takviminin açıklandığını duyurdu.

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ALES SINAVI NE ZAMAN 2021

ALES/1 sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Sınavın başvuruları ise 12.03.2021 - 22.03.2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

ALES BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.