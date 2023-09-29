ALES/3 başvuruları başladı! İşte 2023 ÖSYM AİS ile ALES başvuru ekranı...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/3 başvuruları 29 Eylül itibarıyla başladı. 19 Kasım'da gerçekleştirilecek olan sınava katılım sağlayacak olan adaylar ALES başvurularını 9 Ekim 2023 tarihine kadar gerçekleştirebilecekler. İşte ÖSYM AİS ile 2023 ALES başvuru ekranı ve başvuru ücretine ilişkin merak edilenler...
ÖSYM AİS ile ALES başvuru ekranı, akademik kariyer hedefi olanlar tarafından takip ediliyor. ALES/3 başvuruları 29 Eylül Cuma günü itibarıyla başladı. 9 Ekim'e kadar sürecek olan ALES başvuruları ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. ALES/3 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek, sınav sonuçları ise 5 Aralık'ta açıklanacak. İşte 2023 ALES/3 başvuru ekranı...
ALES BAŞVURULARI BAŞLADI!
ÖSYM'nin takvimine göre ALES başvuruları 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 3'üncüsünün başvuruları 29 Eylül Cuma günü itibarıyla başlıyor. ALES/3 başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.
ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
ALES başvuru ücreti 260 TL olarak belirlendi.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
Yılın son ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek.
ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.