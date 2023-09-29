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        Haberler Gündem ALES/3 BAŞVURU EKRANI 2023 | ÖSYM AİS ile ALES başvurusu nasıl, nereden yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?

        ALES/3 başvuruları başladı! İşte 2023 ÖSYM AİS ile ALES başvuru ekranı...

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/3 başvuruları 29 Eylül itibarıyla başladı. 19 Kasım'da gerçekleştirilecek olan sınava katılım sağlayacak olan adaylar ALES başvurularını 9 Ekim 2023 tarihine kadar gerçekleştirebilecekler. İşte ÖSYM AİS ile 2023 ALES başvuru ekranı ve başvuru ücretine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 10:15 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:15
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        ÖSYM AİS ile ALES başvuru ekranı, akademik kariyer hedefi olanlar tarafından takip ediliyor. ALES/3 başvuruları 29 Eylül Cuma günü itibarıyla başladı. 9 Ekim'e kadar sürecek olan ALES başvuruları ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. ALES/3 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek, sınav sonuçları ise 5 Aralık'ta açıklanacak. İşte 2023 ALES/3 başvuru ekranı...

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        ALES BAŞVURULARI BAŞLADI!

        ÖSYM'nin takvimine göre ALES başvuruları 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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        ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 3'üncüsünün başvuruları 29 Eylül Cuma günü itibarıyla başlıyor. ALES/3 başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.

        ALES/3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        4

        ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        ALES başvuru ücreti 260 TL olarak belirlendi.

        ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

        Yılın son ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek.

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        ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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