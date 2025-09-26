Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır, ücreti ne kadar?

        ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvurularında geri sayım sürüyor. Akademik kariyer hedefleyenler, ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında ALES başvurularını AİS ekranı veya mobil uygulama üzerinden yapabilecekler. Peki, "ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır?" İşte 2025 ALES/3 başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 22:42 Güncelleme: 26.09.2025 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Yılda üç kez ÖSYM tarafından organize edilen ALES, sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum şeklinde uygulanmaktadır. Peki, "ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır, ücreti ne kadar?" İşte ALES/3 başvuru detayları...

        2

        ALES 3 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        ALES 3 başvuruları 7- 14 Ekim tarihleri arasında alınacak.

        3

        BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapabileceği gibi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr

        veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de kolayca tamamlayabilirler.

        4

        GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        ALES/3 geç başvuruları 21 Ekim 2025 saat 23:59'a kadar sürecek

        ALES 3 NE ZAMAN?

        ALES 3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.

        5

        ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES 3 sınav sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan ligde 7'de 7!
        Galatasaray'dan ligde 7'de 7!
        Galatasaray'dan rekor!
        Galatasaray'dan rekor!
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        Hafta sonu yağış var mı?
        Hafta sonu yağış var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Gazze soykırımının gölgesinde
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        Bugün uzaktan boşandılar
        Bugün uzaktan boşandılar
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?