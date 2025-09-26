Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Yılda üç kez ÖSYM tarafından organize edilen ALES, sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum şeklinde uygulanmaktadır. Peki, "ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır, ücreti ne kadar?" İşte ALES/3 başvuru detayları...