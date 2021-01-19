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Alev Alev 11. yeni bölüm 2. fragman yayında! Alev Alev fragman izle

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in heyecanla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Rüya'nın Ömer'in dükkanına geldiği tanıtımda ikili birbirine olan duygularını artık gizleyemiyor. Romantik dakikaların yaşandığı anlarda Ömer, Rüya'yı öpüyor.

Alev Alev 11. yeni bölüm 2. fragman yayında! Alev Alev fragman izle

ALEV ALEV 11. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

ALEV ALEV 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI


ALEV ALEV'İN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çelebi'nin karşısında uçurumun kenarına sürüklenen Tomris'in kurtulmak için tek şansını, Ozan, Ömer ve Rüya bir araya gelerek yaratır. Çelebi'ye karşı ellerine büyük bir fırsat geçmek üzeredir. Hapisten çıkan Bülent, kendisine atılan iftiranın bedelini, Tomris ve Çiçek'e çok sert ödetmeye kararlıdır. İskender'in verdiği açık, Kayabeyli ailesini hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştırır. Rüya ve Ömer arasındaki aşk kıvılcımları ise büyülü bir anda, yangına dönüşecektir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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