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Alev Alev 25. yeni bölüm ön izleme yayında - Alev Alev 24. son bölüm tek parça izle

SHOW TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Alev Alev 24. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Perşembe akşamları ekranlara gelen dizinin son bölümüne; İskender'in Çiçek'e duygularını ifade ettiği sahne damga vurdu. İşte şimdiden merakla beklenen Alev Alev 25. yeni bölüm ön izleme sahnesi!

Alev Alev 25. yeni bölüm ön izleme yayında - Alev Alev 24. son bölüm tek parça izle

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

"AŞIK OLDUM..."

İskender'in Çiçek'e duygularını ifade ettiği sahnede Çiçek, duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayarak İskender'in hislerini açıklamasına engel oluyor. İskender'in ilk kez Çiçek'e aşık olduğunu açıkça dile getirmesi ise dikkat çekiyor.

ALEV ALEV 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ALEV ALEV 24. SON BÖLÜM İZLE

ALEV ALEV 24. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bülent cinayetinin şüphelisi olarak gözaltına alınan Çiçek'i kurtarmak için herkes seferber oldu. Küsmüş olmasına rağmen Rüya, Çiçek'in yardımına koşarken Çiçek de İskender'i kurtarmak için harekete geçti. İskender'in kendisi yüzünden hapse girmesini istemeyen Çiçek, hayatını alt üst edecek bir adım atarak Atlas'ı şahitlik yapması için mahkemeye götürdü. Atlas'ı olayların tanığı olarak dinleyen mahkeme, İskender'i serbest bıraktı.

Çiçek'in yalan söylediğini ve İskender'i kurtarmak için yaptıklarını Atlas'tan öğrenen Tomris, Çiçek'i evden kovdu. Sevdiği kadını kaybetme korkusu yaşayan Ömer, Rüya'nın İzmir'e gitmesini engellemeye çalıştı. Ömer'in anlattıklarından etkilenen Rüya, kalbinin sesini dinleyerek İstanbul'da kalma kararı aldı.

Hapisten çıkma umudunu giderek kaybeden Çelebi, Adnan'a Ozan'ı öldürmesi için görev verdi. Adnan, Ozan'a doğrulttuğu silahı ateşlediği sırada Ömer, Ozan'ı kurtarmak için üstüne atladı. Finalde Adnan'dan Ozan'ın öldüğünü duyan Çelebi, istediği haberi aldıktan sonra işin üstüne kalacağını ve bir daha hapishaneden çıkamayacağını düşünerek intihara teşebbüs etti. Tüm bu şoke eden gelişmelerin ardından neler olacağı şimdiden büyük bir merak konusu.

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