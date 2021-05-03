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Alev Alev 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ozan ile Cemre'nin arasında duygu dolu anların yaşandığı sahnede Cemre, uğur parasını Ozan'a veriyor.

Alev Alev 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Alev Alev dizisinin yeni bölümünde; Çelebi'nin ortaya çıkacağına emin olan Ozan, Cemre'den uzak kalacağı için efkarlanırken, bu belirsiz ve güç durum ikiliyi derinden etkiliyor.

ALEV ALEV'İN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İntihara teşebbüs eden Çelebi'nin, kaldırıldığı hastanede öldüğü söylendi. Çelebi'nin ölüm haberi başta Cemre olmak üzere herkese rahat bir nefes aldırırken, ortaya çıkan gerçek ekran başındaki izleyicileri şaşkınlığa uğrattı. Çelebi'nin aslında hala hayatta olduğu, annesi Hülya'nın planı sayesinde kaçırıldığı öğrenildi.

Hastanede Çelebi'ye ilaç vererek kalbinin durmasını sağlayan Hülya, onu ölü göstererek hastaneden çıkarmayı başardı ve Çelebi'yi yurt dışına kaçırmak için hareke geçti. Annesinin kaçması için ayarladığı tekneye binen Çelebi ise kaptanın telefonuna bakmak isteyince gördüğü bir fotoğraf sonucu kaçmaktan vazgeçti.

Fotoğrafta Ozan'ın yaşadığını gören Çelebi, bunun üzerine intikam için geri döndü. Yedikule'ye giderek Ozan ve Cemre'yi uzaktan izlediği final anlarında gerilim artarken, “Çelebi'nin intikam planı ne olacak?” sorusunun yanıtı şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 26. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

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