Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in yeni bölümü sonrası gözler 26. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 26. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ALEV ALEV 25. SON BÖLÜM İZLE

ALEV ALEV 25. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çelebi'nin intihar ederek öldüğü haberi Yedikule Mahallesi'ne bomba gibi düşer. Cemre, Çelebi'nin ölümüne ikna olduktan sonra rahat bir nefes alırken, Çiçek'in şüpheleri herkesin aklını karıştıracaktır.

Ömer'in Rüya'dan aldığı sürpriz teklif sonrası, mutluluğun ve yeni bir hayatın kapıları, ikisi için de sonuna kadar açılır. Çelebi'nin kötücül soluğunun kesilmesinin ardından, Yedikule Mahallesi'nin çehresi tamamen değişmeye başlar.