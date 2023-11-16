Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'ya ait şirketlere mahkeme kararı doğrultusunda kayyum atandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirketlere Halil İbrahim Akyıldız, Mehmet Nihat Arcagök, Bülent Girgin, İcat Sayda, Gülşen Altınay, Münevver Gökgün Akkaya, Elif Düzen Özomay, Ahmet Miraç Akmen´nin atanmalarına karar verildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Yapılan operasyonda 14 kişi tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanması talep edilmiş ve 6 Kasım'da mahkeme tarafından şirketlere kayyum atanmasına karar verilmişti.