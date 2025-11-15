Habertürk
        Haberler Spor Futbol Alexander Dimitrov: Türkiye gibi bir takımla karşılaşmak şereftir - Futbol Haberleri

        Alexander Dimitrov: Türkiye gibi bir takımla karşılaşmak şereftir

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Türkiye'ye 2-0 yenilen Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Alexander Dimitrov, "Türkiye, çok güçlü bir ekip. Bizim için böyle bir takımla karşılaşmak şereftir." dedi.

        Giriş: 15.11.2025 - 23:17 Güncelleme: 15.11.2025 - 23:17
        "Türkiye gibi bir takımla karşılaşmak şereftir"
        Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Alexander Dimitrov, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında 2-0 yenildikleri milli takımımızla ilgili övgü dolu sözler sarfetti.

        Dimitrov, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "TÜRKİYE GİBİ BİR TAKIMLA KARŞILAŞMAK ŞEREFTİR"

        Bir basın mensubunun "İlk maçta 6 gollü bir yenilgi vardı, bugün 2-0'lık bir yenilgi. Bir aylık süreçte takımınızdaki gelişimi nasıl gözlemliyorsunuz? Türk Milli Takımı ile ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Dimitrov, şunları kaydetti:

        "İlk maçta birinci yarıda iyi oynadık ancak bireysel hatalarla farklı kaybettik. Türkiye, çok güçlü bir ekip. Türk takımında dünyaca ünlü futbolcular var. Bizim için böyle bir takımla karşılaşmak şereftir."

        Taraftara da değinen Dimitrov, "Türk futbolseverlerden ciddi baskı vardı." dedi.

