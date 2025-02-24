Alexander Djiku: Hiçbir şey bitmedi - Fenerbahçe Haberleri

Alexander Djiku: Hiçbir şey bitmedi - Fenerbahçe Haberleri

Alexander Djiku: Hiçbir şey bitmedi Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Alexander Djiku, 0-0 berabere biten Galatasaray derbisinin ardından yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey bitmedi" dedi.

Habertürk Giriş: 24.02.2025 - 22:52 Güncelleme: 24.02.2025 - 22:52 facebook

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