Alexander Sörloth: Atletico Madrid dönemim genel olarak çok iyi geçiyor

Atletico Madrid'in golcüsü Alexander Sörloth, verdiği röportajda takıma alışma sürecini anlattı.

"ALIŞMAM ZAMAN ALDI"

Atletico Madrid'e transferinden bu yana geçen süre sorulan Norveçli futbolcu, "Başlangıçta zordu. Geçen sezon her maçta oynadım. Bu sezon ise yedek kulübesinde kalıyorum. Buna alışmam biraz zaman aldı. Ama şimdi kendimi çok rahat hissediyorum. İyi bir yedek oyuncu olmak futboldaki en zor şeylerden biri. Kariyerimin başlarında bu düşünce benim için zordu. İlk 11'de başlamama izin verilmediği için çok öfkeliydim. Yedek kulübesinde olduğumda duygularıma çok kapılıyordum ve oynamam gerektiğini düşünüyordum. Şimdi ise tamamen odaklanmış durumdayım. Şampiyonluk için yarışan bir takımda oynuyorum, bu yüzden zihinsel olarak her zaman hazır olmalıyım. Sahaya her çıktığımda bir tehdit yaratmalıyım." dedi.