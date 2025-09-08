Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        Aleyna Tilki: Ünlü olmanın bedeli çok ağır oldu

        Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki; "Bazı mekânlarda taciz edildim, kötü sözler duydum. Çocuk yaşta korunamadım. Bunları yaşamak kolay değildi ama ayakta kaldım. Ünlü olmanın bedeli çok ağır oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 09:17 Güncelleme: 08.09.2025 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ünlü olmanın bedeli çok ağır oldu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aleyna Tilki, konuk olduğu bir programında erken yaşlarda şöhret olmanın zorluklarını anlattı. 16 yaşında büyük bir şöhret yakalayan şarkıcı, o dönem her gün pedagoga gittiğini ve ailesinin elinden alınmaya çalışıldığını belirtti.

        Tilki şöhretin perde arkasında yaşadıklarını şöyle anlattı: Her gün pedagoga gidip ifade veriyordum. ‘Taciz ediliyor musun? Kıyafetleri zorla mı giyiyorsun?’ diye sürekli sorgulandım. Üç bakanlık devreye girdi, ailemin elinden almaya çalıştılar. Çocuk Esirgeme Kurumu’na verilmek istendim. Bu süreçte ailem de ben de çok yıprandık.

        REKLAM

        "KAS SPAZMI GEÇİRDİM"

        Aleyna Tilki: Günde 17 saat çalışıyordum. Bir gün bedenim tamamen kitlendi, kas spazmı geçirdim. Kolum kalkmıyor, bacağım zor hareket ediyordu. Dinlenmek istediğimde ‘hazırlan, devam et’ dediler. O an vücudumun artık alarm verdiğini hissettim.

        Aleyna Tilki, yaşadığı zorlukların yalnızca sahneyle sınırlı kalmadığını, tehditler ve taciz iddialarıyla da karşı karşıya kaldığını açıkladı: Şoförümün telefonuna ölüm tehditleri geldi. Bazı mekânlarda taciz edildim, kötü sözler duydum. Çocuk yaşta korunamadım. Bunları yaşamak kolay değildi ama ayakta kaldım.

        Ünlü şarkıcı; "Benim tek isteğim şarkı söylemekti. Ama çocuk yaşta ünlü olmanın bedeli çok ağır oldu" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aleyna Tilki
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        Sosyal güvenlikte 26 yılda ne oldu?
        Sosyal güvenlikte 26 yılda ne oldu?
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Toprak evin damı çöktü! 2 çocuk öldü
        Toprak evin damı çöktü! 2 çocuk öldü
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu!
        Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        İlker Arslan'ın kardeşi: Gözaltı kararını bilmiyordum, duygusal davrandım
        İlker Arslan'ın kardeşi: Gözaltı kararını bilmiyordum, duygusal davrandım
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!