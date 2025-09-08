Aleyna Tilki: Ünlü olmanın bedeli çok ağır oldu

Aleyna Tilki, konuk olduğu bir programında erken yaşlarda şöhret olmanın zorluklarını anlattı. 16 yaşında büyük bir şöhret yakalayan şarkıcı, o dönem her gün pedagoga gittiğini ve ailesinin elinden alınmaya çalışıldığını belirtti.

Tilki şöhretin perde arkasında yaşadıklarını şöyle anlattı: Her gün pedagoga gidip ifade veriyordum. ‘Taciz ediliyor musun? Kıyafetleri zorla mı giyiyorsun?’ diye sürekli sorgulandım. Üç bakanlık devreye girdi, ailemin elinden almaya çalıştılar. Çocuk Esirgeme Kurumu’na verilmek istendim. Bu süreçte ailem de ben de çok yıprandık.

"KAS SPAZMI GEÇİRDİM"

Aleyna Tilki: Günde 17 saat çalışıyordum. Bir gün bedenim tamamen kitlendi, kas spazmı geçirdim. Kolum kalkmıyor, bacağım zor hareket ediyordu. Dinlenmek istediğimde ‘hazırlan, devam et’ dediler. O an vücudumun artık alarm verdiğini hissettim.

Aleyna Tilki, yaşadığı zorlukların yalnızca sahneyle sınırlı kalmadığını, tehditler ve taciz iddialarıyla da karşı karşıya kaldığını açıkladı: Şoförümün telefonuna ölüm tehditleri geldi. Bazı mekânlarda taciz edildim, kötü sözler duydum. Çocuk yaşta korunamadım. Bunları yaşamak kolay değildi ama ayakta kaldım.