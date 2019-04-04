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Aleyna Tilki, "Geçen yıl hatırlarsınız 10 ay sürdü doğum günü kutlamalarım. En son bu doğum günümden 3 ay önce yine arkadaşlarım doğum günü sürprizi yapmışlardı bana. O zaman 18 yaşındaydım, şimdi 19 oldum. Bu sene sanırım daha az sürer kutlamalar. Yine de 6 ay boyunca sürecek gibi duruyor" açıklamasında bulundu.