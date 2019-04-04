Aleyna Tilki: Bu sürprizimiz şarkı olmayabilir

Giriş: 04.04.2019 - 09:51 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını lüks bir otel odasında kutlayan Aleyna Tilki, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Çocukluk arkadaşıyla alışverişe çıkan genç şarkıcı, çok konuşulan doğum günü kutlaması hakkında konuştu

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    Aleyna Tilki, "Geçen yıl hatırlarsınız 10 ay sürdü doğum günü kutlamalarım. En son bu doğum günümden 3 ay önce yine arkadaşlarım doğum günü sürprizi yapmışlardı bana. O zaman 18 yaşındaydım, şimdi 19 oldum. Bu sene sanırım daha az sürer kutlamalar. Yine de 6 ay boyunca sürecek gibi duruyor" açıklamasında bulundu.

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    "SON ŞARKIMIZIN İNGİLİZCE OKUMALARI İÇİN AMERİKA'DA OLACAĞIM"

    Nisan ayının sonunda Amerikaya gitmeye hazırlandığını söyleyen Aleyna Tilki, "Son şarkımızın İngilizce okumaları için Amerika'da olacağım. Sonrasında ise net değil ama belki güzel bir sürprizim olabilir" dedi.

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    "BU SÜRPRİZİMİZ ŞARKI OLMAYABİLİR"

    Sürprizin içeriği hakkında ufak bir ipucu paylaşan Tilki, "Bu sürprizimiz şarkı olmayabilir" açıklaması ile kafalarda soru işareti bıraktı.

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  • 34Aleyna Tilki: Bu sürprizimiz şarkı olmayabilir - Magazin haberleri
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  • 36Aleyna Tilki: Bu sürprizimiz şarkı olmayabilir - Magazin haberleri
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  • 37Aleyna Tilki: Bu sürprizimiz şarkı olmayabilir - Magazin haberleri
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  • 38Aleyna Tilki: Bu sürprizimiz şarkı olmayabilir - Magazin haberleri
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  • 39Aleyna Tilki: Bu sürprizimiz şarkı olmayabilir - Magazin haberleri
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  • 41Aleyna Tilki: Bu sürprizimiz şarkı olmayabilir - Magazin haberleri
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  • 42Aleyna Tilki: Bu sürprizimiz şarkı olmayabilir - Magazin haberleri
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  • 43Aleyna Tilki: Bu sürprizimiz şarkı olmayabilir - Magazin haberleri
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  • 44Aleyna Tilki: Bu sürprizimiz şarkı olmayabilir - Magazin haberleri
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  • 45Aleyna Tilki: Bu sürprizimiz şarkı olmayabilir - Magazin haberleri
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  • 46Aleyna Tilki: Bu sürprizimiz şarkı olmayabilir - Magazin haberleri
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  • 47Aleyna Tilki: Bu sürprizimiz şarkı olmayabilir - Magazin haberleri
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  • 49Aleyna Tilki: Bu sürprizimiz şarkı olmayabilir - Magazin haberleri
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